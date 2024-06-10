Göztepe'de Isaac Solet listede

Süper Lig'de yeni sezon öncesi dış transferde Brezilyalı sol bek Djalma Silva'yla sözleşme imzalayan Göztepe, orta saha oyuncusu Isaac Solet'i gündemine aldı.
Son olarak Slavia Sofia takımında görev yapan 22 yaşındaki Fransız oyuncu için teknik direktör Stanimir Stoilov'un kurmaylara olumlu rapor verdiği bildirildi.
Geçen sezonu önce Romanya 2'nci Lig ekibi Spartac Bucuresti takımında geçiren Solet, devre arası Bulgaristan'a geldi. Slavia Sofia takımıyla 11 maça çıkan oyuncu 591 dakika sahada kaldı. Isaac Solet 3 kez de Orta Afrika Cumhuriyeti Milli Takımı'nda forma giydi.
Son olarak Slavia Sofia takımında görev yapan 22 yaşındaki Fransız oyuncu için teknik direktör Stanimir Stoilov'un kurmaylara olumlu rapor verdiği bildirildi.
Geçen sezonu önce Romanya 2'nci Lig ekibi Spartac Bucuresti takımında geçiren Solet, devre arası Bulgaristan'a geldi. Slavia Sofia takımıyla 11 maça çıkan oyuncu 591 dakika sahada kaldı. Isaac Solet 3 kez de Orta Afrika Cumhuriyeti Milli Takımı'nda forma giydi.
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