Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasındaki Göztepe-Altay maçında Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i köşe gönderiyle yaralayan şüpheli M.N.A. tutuklandı.



İzmir Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N.A'nın cumhuriyet savcısınca ifadesi alındı.



M.N.A'nın burada "Kendimi kaybettim, alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum." diyerek kendini savunduğu öğrenildi.



Şüpheli M.N.A'nın, kalecinin hayati bölgesi olan kafasının arkası ve ense kısmına öldürmeye elverişli bir silahla birden fazla kez vurduğu ve eylemine çevresindeki kişilerin engellemesi üzerine son vermek zorunda kaldığı yönünde görüş bildiren cumhuriyet savcılığı, şüpheliyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.



Hakim, şüpheli M.N.A'nın tutuklanmasına karar verdi.



GÖZTEPE - ALTAY MAÇINDA YAŞANANLAR



Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu ihbarı üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmişti. Çıkan olaylarla ilgili 21 kişi de gözaltına alınmıştı.



TARAFTARIN SON DURUMU



İşaret fişeği isabet eden Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Ameliyat edilen Mehmet Çakır'ın hayati tehlikesinin olmadığı açıklandı.



GÖZTEPE VE ALTAY'DAN AÇIKLAMA



Spor Toto 1. Lig'de olaylar nedeniyle ileri bir tarihi ertelenen Göztepe - Altay maçı sonrası iki kulüp ortak bir açıklama yaptı.



İki kulübün yaptığı açıklama şöyle;



"Dün gece oynanan karşılaşmada İzmir'in asırlık kulüpleri Göztepe ve Altay'a; dolayısı ile Türk sporuna itibar suikastı yapılmıştır. Her iki kulüp olarak tüm taraftarlarımızı sakin olmaya davet ediyoruz. Olaya karışan tüm suçluların tespiti ve cezalandırılması için konunun yakından takipçisi olacağız. Bu olayın, Türk sporu için çok önemli bir dönüm noktası olmasını arzu ediyoruz.



Yaralı taraftarımıza ve sporcumuza acil şifalar diliyoruz. Bu tür olumsuz olayların ülkemizde bir daha yaşanmaması için tüm tarafların iş birliği içinde, spor terörü ile mücadele etmesi ortak dileğimizdir."



Göztepe Kulübü ayrıca, işaret fişeği ile yaralanan taraftarla ilgili de yaptığı açıklamada, "Göztepe Spor Kulübü olarak dün gece işaret fişeği ile yaralanan taraftarımızın durumunu yakından takip etmekteyiz. Taraftarımızın tüm tedavi süresini titizlikle takip edip, bir an önce sağlığına kavuşması için gerekli olanaklar seferber edilmektedir" ifadelerini kullandı.





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