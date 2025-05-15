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Gençlerbirliği futbolcusu Ensar Kemaloğlu, ameliyat edildi

Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde orta sahada görev yapan futbolcu Ensar Kemaloğlu, ameliyat oldu.

calendar 15 Mayıs 2025 19:13
Haber: AA, Fotoğraf: Gençlerbirliği.org
Gençlerbirliği futbolcusu Ensar Kemaloğlu, ameliyat edildi
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Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nde orta sahada görev yapan futbolcu Ensar Kemaloğlu, ameliyat edildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları sırasında sol dizinden sakatlanan futbolcunun başarılı bir operasyon geçirdiği aktarıldı.

Açıklamada, ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinin kulübün sağlık ekibi tarafından yapılacağı belirtilerek, "Şampiyon kadromuz sporcularımızdan Ensar Kemaloğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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