Gaziantep'in hasreti 7 maça çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında İstanbulspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.



Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Karşılaşmanın 38. dakikasında Furkan Soyalp'in asistinde Jevtovic topu ağlara gönderdi. Maç boyunca etkinliğini gösteremeyen İstanbulspor, 90+10'da penaltı kazandı. Ethemi'nin penaltısıyla eşitliği yakalayan İstanbulspor, 1 puanı almayı başardı.



Bu sonuçla İstanbulspor 12 puana yükselirken Gaziantep FK ise puanını 19'a çıkardı.



Bir sonraki hafta ise Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi ağırlarken İstanbulspor ise Ümraniyespor deplasmanına çıkacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



22. dakikada karşılaşmada ilk tehlikeli pozisyon yaşandı. Sağ kanatta topla buluşan Kitsiou'nun ceza sahasına gönderdiği ortada kale sahası önüne hareketlenen Jevtovic kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.



25. dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Sagal, son çizgiye inip rakibinden sıyrıldı ve penaltı noktası üzerine yerden gönderdi. Merkel'in yerden vuruşunda savunma çizgi üzerinde müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



38. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Sağdan kazanılan kornerde Furkan Soyalp ön direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Jevtovic'in kafayla vuruşunda meşin yuvarlak aşırtma bir şekilde arka direkte ağlarla buluştu: 0-1.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



70. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Furkan Soyalp, yerden pasında meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına giren Merkel'le buluşturdu. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda top az farkla auta gitti.



85. dakikada Djilobodji'nin uzaklaştırmak istediği top ceza sahası yayı önünde Muammer'de kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı çıktı.



90+7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim'in sert şutunda kaleci Günay'dan dönen top Ethemi'de kaldı. Kale sahası içi sol kenarında topla buluşan bu futbolcunun arka direğe ortasında Duhaney müsait pozisyonda meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.



90+10. dakikada Melih'in ceza sahasına gönderdiği ortada kaleci Günay'dan önce topu kapan Duhaney, meşin yuvarlağı sol çapraza çekip yakın mesafeden şutunu attı ancak Mustafa Eskihellaç'ın elle müdahalesi sonrası hakem Burak Şeker penaltı noktasını gösterdi.



90+12. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Ethemi, kaleci Günay'ı ve meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek skora eşitlik getirdi: 1-1.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu



Hakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, İlker Takpak



İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Tuncer Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Emir Kaan Gültekin (Dk. 69 Cajic), Ethemi, İbrahim Yılmaz, Topalli (Dk. 89 Mehremic)



Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Ertuğrul Ersoy (Dk. 89 Toşca), Djilobodji, Halil İbrahim Pehlivan, Jevtovic, Merkel, Sagal (Dk. 90+9 Arda Kızıldağ), Veliu (Dk. 81 Mustafa Eskihellaç), Furkan Soyalp (Dk. 89 Onurhan Babuşçu), Figueiredo



Goller: Dk. 38 Jevtovic (Gaziantep FK), Dk. 90+12 Ethemi (Penaltıdan) (İstanbulspor)



Sarı kartlar: Dk. 87 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 90+10 Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK)





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