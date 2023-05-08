Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan maçı sarı-kırmızılılar, 1-0'lık skorla kazandı.Karşılaşmada Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 45+8'de penaltıdan Mauro Icardi attı.Galatasaray'da sarı kart gören Sacha Boey, gelecek hafta cezalı duruma düştü. Boey, İstanbulspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 73 puana yükseldi. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını 5'e yükseltti. Başakşehir ise 51 puanda kaldı.Galatasaray, ligin gelecek haftasında İstanbulspor deplasmanına gidecek. Başakşehir, sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.1- Galatasaray: 31 maç, 73 puan2- Fenerbahçe: 31 maç, 68 puan3- Beşiktaş: 32 maç, 68 puanGalatasaray, maçın henüz 4. dakikasında etkili oldu. Bu dakikada savunmanın arkasına gönderilen topa Mauro Icardi hareketlendi. Kalesini terk eden Muhammed Şengezer, bu topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Topu önünde bulan Dries Mertens'in şutu savunmadan döndü. Bir kez daha şansını deneyen Belçikalı futbolcu, savunmayı geçemedi.Galatasaray, 14. dakikada bir kez daha etkili oldu. Icardi'nin arka direğe çevirdiği topa kale önünde Torreira vurdu. Top savunmadan döndü.Galatasaray'da 38. dakikada orta alanda Serdar Gürler'e faul yapan Sacha Boey, sarı kart gördü. Boey, bu sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü. Genç futbolcu, gelecek hafta İstanbulspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.Galatasaray, Başakşehir ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.42. dakikada ceza sahasına giren Mauro Icardi, Leo Duarte'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakeme baktı.Hakem Halil Umut Meler, oyunu sürdürdü. Meler, kısa bir süre VAR'la konuştuktan sonra oyunun devam etmesini istedi.Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar, bu karara tepki gösterdi.Galatasaray, ilk yarının uzatma dakikalarında VAR incelemsiyle penaltı kazandı.Karşılaşmanın 45+5. dakikasında Mertens'in soldan ortasında top Deniz Türüç'ten döndü. Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyonda penaltı bekledi.Hakem Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu monitörde izledi. Meler, daha sonra penaltı noktasını gösterdi.Penaltıda topun başına geçen Icardi, takımını öne geçirdi.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Başakşehir, üst üste Galatasaray kalesinde tehlikeli oldu. 60. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından yaptığı vuruşu Muslera son anda kornere çeldi. 63'te ise soldan kazanılan köşe vuruşunda Deniz ortaladı. Mahmut'un vuruşu direk dibinden dışarı gitti.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 74. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Buruk, Dries Mertens ve Sergio Oliveira'yı kenara aldı. Nicolo Zaniolo ve Fredrik Midtsjö oyuna dahil oldu.Galatasaray, 80. dakikada gole yaklaştı. Kerem'in ortasında Abdülkerim'in kafa vuruşu direkten dışarıya gitti. Abdülkerim bir dakika sonra yine kafayı vurdu, bu kez Başakşehir savunması bu topu çizgiden çıkardı.Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray, Başakşehir'i 1-0 mağlup etti.4. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Icardi'den önce davranan kaleci Muhammed Şengezer topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası önünde meşin yuvarlağı kontrol eden Mertens'in ilk iki vuruşunda top savunmadan dönerken, üçüncü vuruşunda ise kaleci Muhammed Şengezer'in müdahalesiyle kornere gitti.14. dakikada Kazımcan Karataş'ın soldan kullandığı taç atışında ön direkte Icardi'nin kafayla içeri çevirdiği topa ceza sahasında Torreira sert vurdu. Meşin yuvarlak savunma oyuncusu Touba'dan döndü.26. dakikada Serdar Gürler'in pasıyla caza yayı önünde topla buluşan Deniz Türüç'ün sert şutunda, kaleci Muslera son anda meşin yuvarlağı üstten kornere gönderdi.28. dakikada Serdar Gürler'in pasıyla sağdan ceza sahasına giren Aleksic'in dar açıdan yaptığı vuruşta, top kaleci Muslera'da kaldı.29. dakikada Boey'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Muhammed Şengezer topu kontrol etti.45+6. dakikada Oliveira'nın soldan çektiği şutta top ceza sahasında Deniz Türüç'ten döndü. Bu pozisyonda Galatasaraylı futbolcular, Deniz Türüç'ün meşin yuvarlağa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı itirazında bulundu. VAR odasında yapılan uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını işaret etti.45+8. dakikada penaltı atışını kullanan Icardi, sert bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.Galatasaray, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.