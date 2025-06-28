Galatasaray'ın Norwich'ten 18 milyon Euro'ya transfer ettiği Gabriel Sara'ya Aston Villa talip oldu.
EMERY ÇOK İSTİYOR
Mercato'da şu ifadeler yer aldı: "Aston Villa, Emery yönetiminde kritik yaz transfer dönemi için hazırlıklarını yaparken Galatasaray'dan Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı transfer etmek istiyor. Emery oyuncuyu 'büyülü' olarak tanımlıyor ve orta sahadaki önceliği.
GALATASARAY 40 MİLYON İSTİYOR
İki kulüp resmi teklif yapmadı. Villa, erken hamlesiyle bir avantaj sağlamak istiyor. Görüşmelerin hızlı ilerlemesi konusunda umutlu." Galatasaray, Aston Villa'dan gelen talep sonrasında kapıyı 40 milyon Euro'dan açtı.
Villa ise 20 milyon euronun üzerinde bir rakam önerdi. Taraflar arasında fiyat olarak büyük fark olsa da görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla Süper Lig, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi elemesinde 45 maça çıkan Sara, 2 gol atarken 10 da asist yaptı.
EMERY ÇOK İSTİYOR
Mercato'da şu ifadeler yer aldı: "Aston Villa, Emery yönetiminde kritik yaz transfer dönemi için hazırlıklarını yaparken Galatasaray'dan Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı transfer etmek istiyor. Emery oyuncuyu 'büyülü' olarak tanımlıyor ve orta sahadaki önceliği.
GALATASARAY 40 MİLYON İSTİYOR
İki kulüp resmi teklif yapmadı. Villa, erken hamlesiyle bir avantaj sağlamak istiyor. Görüşmelerin hızlı ilerlemesi konusunda umutlu." Galatasaray, Aston Villa'dan gelen talep sonrasında kapıyı 40 milyon Euro'dan açtı.
Villa ise 20 milyon euronun üzerinde bir rakam önerdi. Taraflar arasında fiyat olarak büyük fark olsa da görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
PERFORMANSI
Galatasaray formasıyla Süper Lig, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi elemesinde 45 maça çıkan Sara, 2 gol atarken 10 da asist yaptı.
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