Galatasaray rekorunu tekrarladı

Ligde üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, kendisine ait en uzun galibiyet serisi rekorunu tekrarladı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Galatasaray rekorunu tekrarladı
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21 Nisan 2024 22:55
Süper Lig'de üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, kendisine ait en uzun galibiyet serisi rekorunu egale etti.

Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Pendikspor maçıyla galibiyet serisini 14 maça çıkardı.

Geçen sezon Süper Lig'in 12 ve 25. haftalarında biri hükmen olmak üzere üst üste 14 maç kazanarak, Beşiktaş'a ait olan Süper lig rekorunu kıran Galatasaray, yaklaşık 1 yıl sonra bu başarısını tekrarladı.

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