Galatasaray'ın olmazsa olmaz ikilisi!

Kasımpaşa'ya karşı 3-0'lık üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, Davinson Sanchez-Lucas Torreira ikilisinin savunmada ve orta sahadaki eksikliğini aradı. Okan Buruk'un kararı, zirve yolunda 2 puan kaybına sebep oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın olmazsa olmaz ikilisi!
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30 Eylül 2024 10:51
Son güncelleme 30 Eylül 2024 11:07
Kasımpaşa karşısında 3-0 üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray'da 3-3'lük beraberliğin şoku yaşanıyor.

Sarı kırmızılılar, özellikle skoru koruması gerektiği anlarda savunmada Davinson Sanchez'i, orta sahada Lucas Torreira'yı aradı.

DAVINSON-TORREIRA'NIN YOKLUĞU SEBEP OLDU

Teknik direktör Okan Buruk, 12 günde 4 maça çıkan iki as oyuncusunu dinlendirmek istedi ancak bu ikilinin yokluğu, 2 puan kaybına sebep oldu. Şans bulan Victor Nelsson geriden oyun kuramadı. 6 numarada görev yapan Kerem Demirbay, 7 ikili mücadelenin 5'ini kazanamazken, kritik 14 top kaybıyla da Aslan'ı baskıdan çıkaramadı.

ARTIK VAZGEÇİLMEZ OLACAKLAR

Kasımpaşa maçından dersini acı şekilde alan teknik direktör Okan Buruk, Osimhen ve İcardi gibi dünya yıldızlarına sahip olsa da artık ilk 11'ine yazacağı ilk iki ismi Sanchez ve Torreira olarak belirledi. Hücum hattında değişiklikler yapmayı sürdürecek deneyimli çalıştırıcı, sakatlık ya da ceza problemi yaşanmadığı sürece stoperde bu iki yıldızdan vazgeçmeyi düşünmüyor. 

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