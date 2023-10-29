Attığı gollerle geçen sezondan beri Galatasaray'ı sırtlayan, performansıyla adeta ikon haline gelen Mauro Icardi, neden lider oyuncu olduğunu bir kez daha herkese gösterdi.
Beşiktaş maçının ardından bileğinden sakatlık yaşadığı açıklanan Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih karşılaşmasında her şeye rağmen takımı yalnız bırakmamış ve iğneyle sahada olmuştu.
Icardi'nin ligde dinlendirilebileceği konuşulsa da, süper forvet Rize deplasmanında da kafilede yer almıştı.
Maçtan önce yine iğne tedavisi uygulanan Icardi, teknik heyete bu maçın önemli olduğunu belirtip, oynamak istediğini söyledi. Okan Buruk da ilk 11'de formayı verdi.
10 GOL, 3 ASİSTİ VAR
90 dakika sahada kalan Icardi, Oliveira'nın golünde asisti yaparken, kendi yakaladığı fırsatları ise sonuçlandıramadı.
Yine de skora etki etmeyi başaran Tangocu, son 5 resmi maçta 5 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Icardi, ligde 10 haftalık periyotta Kayseri deplasmanı ve Ankaragücü karşılaşması hariç, 8 maçta skor katkısı (10 gol, 3 asist) verdi.
Beşiktaş maçının ardından bileğinden sakatlık yaşadığı açıklanan Arjantinli yıldız, Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih karşılaşmasında her şeye rağmen takımı yalnız bırakmamış ve iğneyle sahada olmuştu.
Icardi'nin ligde dinlendirilebileceği konuşulsa da, süper forvet Rize deplasmanında da kafilede yer almıştı.
Maçtan önce yine iğne tedavisi uygulanan Icardi, teknik heyete bu maçın önemli olduğunu belirtip, oynamak istediğini söyledi. Okan Buruk da ilk 11'de formayı verdi.
10 GOL, 3 ASİSTİ VAR
90 dakika sahada kalan Icardi, Oliveira'nın golünde asisti yaparken, kendi yakaladığı fırsatları ise sonuçlandıramadı.
Yine de skora etki etmeyi başaran Tangocu, son 5 resmi maçta 5 gol, 3 asistlik performans gösterdi. Icardi, ligde 10 haftalık periyotta Kayseri deplasmanı ve Ankaragücü karşılaşması hariç, 8 maçta skor katkısı (10 gol, 3 asist) verdi.