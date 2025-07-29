29 Temmuz
Kairat Almaty-KuPS Kuopio
3-0
29 Temmuz
Drita-Kopenhag
21:00
29 Temmuz
Dynamo Kiev-Hamrun Spartans
21:00
29 Temmuz
Zrinjski Mostar-Slovan Bratislava
22:00
29 Temmuz
FK Crvena Zvezda-Lincoln Red Imps FC
22:00
29 Temmuz
Iberia 1999-Levadia Tallinn
1-157'
29 Temmuz
Differdange -TNS
21:00
29 Temmuz
Inter Club d'Escaldes-O.Ljubljana
21:30

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşme

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'la yeni sözleşme imzaladı. Milli oyuncu 2028'e kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek.

calendar 29 Temmuz 2025 18:47 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2025 19:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, iç transferdeki hamlelerine devam ediyor.


Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme yenilemesinin ardından bu kez Barış Alper Yılmaz'la yeni kontrat imzaladı. 

Milli futbolcuyla 2028 yılına kadar geçerli olacak yeni sözleşme imzalandığı ve bu anlaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildiği açıklandı.

2021-2022 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Barış Alper Yılmaz, bugüne kadar sarı-kırmızılı formayla 156 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 25 gol atan ve 17 asist yapan Barış Alper, performansıyla takımına önemli katkı sağladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.