Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşme

Galatasaray, iç transferdeki hamlelerine devam ediyor.







Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme yenilemesinin ardından bu kez Barış Alper Yılmaz'la yeni kontrat imzaladı.





Milli futbolcuyla 2028 yılına kadar geçerli olacak yeni sözleşme imzalandığı ve bu anlaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildiği açıklandı.





2021-2022 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Barış Alper Yılmaz, bugüne kadar sarı-kırmızılı formayla 156 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 25 gol atan ve 17 asist yapan Barış Alper, performansıyla takımına önemli katkı sağladı.



