Fuat Çapa: 'Artık bu kadar cömert olmamalıyız'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, Beşiktaş maçını kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.



Çapa, Beşiktaş'a 2-1 yenilgiyle sonuçlanan maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'a karşı beraber kalsak üzüleceğimiz bir karşılaşmaydı. 4-5 tane çok net pozisyon. Benasser'in çıkması etkiledi mutlaka. Orta sahada hocanın tekrar bir değişiklik yapması gerekiyordu." dedi.



Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol'un maçı tribünlerden izlemesinin de takımı olumsuz etkilediğini, oyuncuların öz güvenlerini düşürdüğünü savunan Çapa, şunları kaydetti:



"Sonuç olarak gerçekten çok üzücü her anlamıyla. Eğer oyun olarak girmiş olduğumuz pozisyon olarak değerlendirecek olursak bu takımın bu pozisyonlara girebildiğini görmüş oluruz. Ama futbolun da bir sonuç oyunu olduğunu unutmamız gerekiyor. Girmiş olduğumuz pozisyonları da artık cömertçe harcamamamız gerekiyor. Çünkü devrenin sonuna doğru geliyoruz. 6 tane karşılaşmamız kaldı. Bu 6 karşılaşma içinde almamız gereken puanlar var ki ikinci devreye umutlu bir şekilde başlayalım."





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