Filip Benkovic: ''3 puanla dönmeliydik''

Trabzonspor'da savunma oyuncularından Filip Benkovic, Hatayspor karşısındaki 3-2'lik mağlubiyetin ardından konuştu.
Skorun hayal kırıklığı olduğunu söyleyen Benkovic, "Tabii ki büyük hayal kırıklığı yaşatan bir skor. Maçı daha iyi kontrol edebilirdik ama maalesef futbol böyle istemediğiniz sonuçlar alabiliyorsunuz.'' dedi.
Benkovic sözlerini son olarak, ''İkinci yarıda 2-0 öndeyken daha iyi kontrol etmeliydik. 3 puanla dönmeliydik. Ama önümüze bakmalı ve bir sonraki maç için daha sıkı çalışmalıyız.'' şeklinde noktaladı.
Skorun hayal kırıklığı olduğunu söyleyen Benkovic, "Tabii ki büyük hayal kırıklığı yaşatan bir skor. Maçı daha iyi kontrol edebilirdik ama maalesef futbol böyle istemediğiniz sonuçlar alabiliyorsunuz.'' dedi.
Benkovic sözlerini son olarak, ''İkinci yarıda 2-0 öndeyken daha iyi kontrol etmeliydik. 3 puanla dönmeliydik. Ama önümüze bakmalı ve bir sonraki maç için daha sıkı çalışmalıyız.'' şeklinde noktaladı.