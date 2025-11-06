Filenin Sultanları'ndan İslami Dayanışma Oyunları'nda 2'de 2!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Voleybol Milli Takımı ikinci maçında İran işe karşı karşıya geldi.
Ay-yıldızlı takım, Boulevard SEF Arena'da oynanan maçı 25-19, 25-16 ve 25-13'lük setlerle 3-0 kazandı.
Filenin Sultanları, turnuvadaki ilk maçında Afganistan'ı 3-0 yenmişti.
Kadın Voleybol Milli Takımı, oyunlardaki üçüncü maçında 9 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Azerbaycan ile karşılaşacak.
