Fethiyespor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 3. Lig'de mücadele eden Fethiyespor'da, 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.



Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yarın oynanacak Mardin Fosfatspor maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve destek ekibine uygulanan Kovid-19 testlerinde 2 oyuncuda pozitif sonuca ulaşıldığı aktarıldı.



Testleri pozitif çıkan iki kişinin takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol kapsamında başlandığı kaydedildi.



Ayrıca, 13 Kasım'da testleri pozitif çıkan dört futbolcu ile bir kulüp personelinin kontrol test sonuçlarının negatife döndüğü belirtildi.



