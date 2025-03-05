Fenerbahçe'yi prangalarından kurtaracak plan: Ali Koç kolları sıvadı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün finansal yükünü azaltmak ve Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için önemli adımlar atıyor. Sarı-lacivertli kulüp, borçlarını minimize etmek amacıyla gelir kaynaklarını artırmaya yönelik stratejik bir yol haritası oluşturdu.
Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği'ne toplamda 3 milyar TL (yaklaşık 82 milyon euro) borcu bulunuyor. Kulüp yönetimi, bu borcun yarısını ödemek için kolları sıvadı.
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin kayıtlı sermaye tavanı, kısa süre önce yapılan sermaye artırımı ile 250 milyon TL'den 1.25 milyar TL'ye çıkarıldı.
Bu adımla, yüzde 400'lük bir sermaye artırımı sağlanarak, elde edilen gelirle borcun 1.5 milyar TL'si ödenecek ve toplam borç 42 milyon euro seviyesine çekilecek.
FENERBAHÇE TOKEN PLANI
Borçları azaltmak için dijital varlık alanında da yeni adımlar atan Fenerbahçe, Fenerbahçe Token arzıyla birlikte 15 milyon euro gelir hedefliyor. Bu gelirle Bankalar Birliği'ne olan borcun 27 milyon euro seviyesine indirilmesi planlanıyor.
STAT SPONSORLUĞU
Öte yandan, stat isim sponsorluğu için de ciddi görüşmeler sürüyor. Kulüp, bu sponsorluk anlaşmasından yıllık yaklaşık 15 milyon euro gelir bekliyor.
Uzakdoğu'dan bazı firmalarla yapılan görüşmelerin yanı sıra, Türkiye'ye yatırım yapmayı planlayan iki Çinli şirketin bu anlaşma için önemli bir aşamaya geldiği belirtiliyor.
ADİDAS İLE YENİ FORMA ANLAŞMASI
Fenerbahçe, yeni sezonda forma sponsoru olarak Adidas ile anlaştı. Bu iş birliği sayesinde kulüp, yıllık 8 milyon euro nakit gelir elde edecek.
Ayrıca Adidas, her yıl 4 milyon euro değerinde ürün desteği sunarak toplamda 12 milyon Euro'luk bir katkı sağlayacak. Bu gelirler de doğrudan borç ödemelerine yönlendirilecek.
BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKIŞ, FAİZ YÜKÜNDEN KURTULUŞ
Fenerbahçe yönetimi, Bankalar Birliği'nden çıkarak yıllık 44 milyon Euro'luk faiz yükünden kurtulmayı amaçlıyor.
Mevcut borcun bu yıl ödenmesi gereken faiz maliyeti 1.5 milyar TL seviyesinde. Kulüp, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bankalara 3.1 milyar TL faiz ödedi, ancak ana borçta önemli bir azalma sağlanamadı.
Yönetim, borçları kapatarak bu yüksek faiz yükünü ortadan kaldırmayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin borç azaltma hamleleri, kulübün finansal sürdürülebilirliğini sağlamak adına büyük önem taşıyor.
Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, bu süreci titizlikle yöneterek kulübü mali açıdan daha güçlü bir konuma taşımak istiyor.
(Kaynak: Nefes gazetesi)
Fenerbahçe'nin Bankalar Birliği'ne toplamda 3 milyar TL (yaklaşık 82 milyon euro) borcu bulunuyor. Kulüp yönetimi, bu borcun yarısını ödemek için kolları sıvadı.
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin kayıtlı sermaye tavanı, kısa süre önce yapılan sermaye artırımı ile 250 milyon TL'den 1.25 milyar TL'ye çıkarıldı.
Bu adımla, yüzde 400'lük bir sermaye artırımı sağlanarak, elde edilen gelirle borcun 1.5 milyar TL'si ödenecek ve toplam borç 42 milyon euro seviyesine çekilecek.
FENERBAHÇE TOKEN PLANI
Borçları azaltmak için dijital varlık alanında da yeni adımlar atan Fenerbahçe, Fenerbahçe Token arzıyla birlikte 15 milyon euro gelir hedefliyor. Bu gelirle Bankalar Birliği'ne olan borcun 27 milyon euro seviyesine indirilmesi planlanıyor.
STAT SPONSORLUĞU
Öte yandan, stat isim sponsorluğu için de ciddi görüşmeler sürüyor. Kulüp, bu sponsorluk anlaşmasından yıllık yaklaşık 15 milyon euro gelir bekliyor.
Uzakdoğu'dan bazı firmalarla yapılan görüşmelerin yanı sıra, Türkiye'ye yatırım yapmayı planlayan iki Çinli şirketin bu anlaşma için önemli bir aşamaya geldiği belirtiliyor.
ADİDAS İLE YENİ FORMA ANLAŞMASI
Fenerbahçe, yeni sezonda forma sponsoru olarak Adidas ile anlaştı. Bu iş birliği sayesinde kulüp, yıllık 8 milyon euro nakit gelir elde edecek.
Ayrıca Adidas, her yıl 4 milyon euro değerinde ürün desteği sunarak toplamda 12 milyon Euro'luk bir katkı sağlayacak. Bu gelirler de doğrudan borç ödemelerine yönlendirilecek.
BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKIŞ, FAİZ YÜKÜNDEN KURTULUŞ
Fenerbahçe yönetimi, Bankalar Birliği'nden çıkarak yıllık 44 milyon Euro'luk faiz yükünden kurtulmayı amaçlıyor.
Mevcut borcun bu yıl ödenmesi gereken faiz maliyeti 1.5 milyar TL seviyesinde. Kulüp, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bankalara 3.1 milyar TL faiz ödedi, ancak ana borçta önemli bir azalma sağlanamadı.
Yönetim, borçları kapatarak bu yüksek faiz yükünü ortadan kaldırmayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin borç azaltma hamleleri, kulübün finansal sürdürülebilirliğini sağlamak adına büyük önem taşıyor.
Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, bu süreci titizlikle yöneterek kulübü mali açıdan daha güçlü bir konuma taşımak istiyor.
(Kaynak: Nefes gazetesi)