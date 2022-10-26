Fenerbahçe rakipleriyle farkı açıyor

Fenerbahçe şampiyonluktaki rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'tan giderek uzaklaşıyor. Sarı-lacivertliler ligde 1 maç eksiği olmasına rağmen lider durumda.



Aynı maç sayısında olduğu Galatasaray'a şimdiden 5 puan fark attı. Beşiktaş ile puan farkı 4 ancak Kartal'ın 1 maçı fazla. Fenerbahçe bu eksik maçını kazanırsa farkı 7'ye yükseltecek.



Sarı-lacivertliler bu farkın önemli bölümünü son 3 haftada açtı. Jorge Jesus ve öğrencileri 3 maçta 9 puan topladı. Aynı dönemde Galatasaray 2, Beşiktaş 4 puan alabildi. Fenerbahçe bu ivmesini sürdürerek sezon sonunda rahat bir şampiyonluk kazanmayı hedefliyor.





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