Fenerbahçe Opet kupada zorlanmadan yarı finalde

Fenerbahçe Opet, Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet kupada zorlanmadan yarı finalde
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14 Şubat 2024 19:40
Fenerbahçe Opet, Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Tuncay Sevim, Onur Coşkun

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Meryem Boz, Buse Ünal, Cristina, Fetisova, Cansu Çetin, Ada Korkmaz)

Sarıyer Belediyespor: Gizem Aşçı, Merve Nezir, Begüm Hepkaptan, Hristova, Shi, Karmen Aksoy (Işıl Öz, Simay Kurt, Merve Tanıl, Aslı Tecimer, Ceylan Arısan, Çağla Erdem)

Setler: 25-16, 25-13, 25-22

Süre: 64 dakika (20, 19, 25)

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