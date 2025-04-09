Fenerbahçe Opet'in yarı finalde rakibi ZVVZ USK Prag oldu!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'in çeyrek final maçında Çekya ekibi ZVVZ USK Prag, İtalyan temsilcisi Beretta Famila Schio'yu 79-72 yenerek yarı finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Opet'in yarı finalde rakibi ZVVZ USK Prag oldu!
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09 Nisan 2025 21:04
İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen Basketbol FIBA Kadınlar Euroleague 6'lı Final'in çeyrek final maçında Çekya ekibi ZVVZ USK Prag, İtalyan temsilcisi Beretta Famila Schio'yu 79-72 yendi.

ZVVZ USK Prag, yarı finalde Fenerbahçe Opet'in rakibi oldu. Fenerbahçe Opet ile ZVVZ USK Prag arasındaki yarı final maçı, 11 Nisan Cuma günü TSİ 18.30'da oynanacak. 

Salon: Principe Felipe

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Peter Praksch (Macaristan), Mihkel Manniste (Estonya)

Beretta Famila Schio: Juhasz 8, Verona 5, Salaun 13, Keys 13, Laksa 10, Bestagno 6, Sottana 12, Zanardi, Andre 5

ZVVZ USK Prag: Oblak 14, Cazorla 2, Vorackova 2, Ayayi 19, Jones 17, Andelova 7, Vyoralova 4, Magbegor 8, Hof 6

1. Periyot: 18-19

Devre: 35-47

3. Periyot: 54-61

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