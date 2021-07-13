Fenerbahçe'nin ilk rakibi Csikszereda

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi hazırlık maçı programı netleşmeye başladı

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Fenerbahçe'nin ilk rakibi Csikszereda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2021 11:48
Sarı-Lacivertlilerin yeni sezon öncesi hazırlık maçı programı netleşmeye başladı. Pereira'nın ekibi ilk kez perşembe günü Romanya 2. Lig ekiplerinden Csikszereda karşısında boy gösterecek. Mücadele Topuk Yaylası'ndaki sahada oynanacak.

Sarı-Lacivertliler, 19 Temmuz Pazartesi günü ise Samandıra'da Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Kanarya, daha sonra yurt dışında bir turnuvaya katılmayı planlıyor. Eğer bu gerçekleşmezse, Fenerbahçe bir kez daha Topuk Yaylası'nın yolunu tutarak ikinci kamp dönemini de burada geçirecek. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.