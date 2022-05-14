Fenerbahçe, milli yıldız için nabız yokluyor!

Fenerbahçe yönetimi, yerli oyuncu havuzunu güçlendirmek için yoğun çaba harcıyor.



Yurt içinden Eren Elmalı, Halil Akbunar, Doğucan Haspolat, Bünyamin Balcı ve Umut Bozok'u listesine alan sarı-lacivertliler, yurt dışından ise Halil Dervişoğlu'nun yanı sıra Köln forması giyen Salih Özcan'ı istiyor.



Merkez orta saha oyuncusu olan Özcan, bu sezon Bundesliga'da dikkat çeken bir performans sergilerken, transferde de adı Leipzig ve Dortmund ile de anılmaya başlandı.



BALLACK'A BENZETİLİYOR



Sarı-lacivertliler, Salih için Köln ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Güncel değeri 7 milyon Euro olarak gösterilen 1998 doğumlu futbolcu için astronomik bir bonservis bedeli talep edilmezse Fenerbahçe, 24 yaşındaki ismi renklerine katmayı amaçlıyor.



8 ve 10 numara oynayabilen Salih Özcan, stiliyle Almanlar'ın unutulmaz yıldızlarından Michael Ballack'a benzetiliyor. Genç futbolcu bu sezon forma giydiği 30 maçın 25'inde 11'de sahaya çıktı ve 2 gol-1 asistle skora katkı verdi.



Salih'in sözleşmesi seneye sona erecek.





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