Fenerbahçe Medicana, Alanya Belediyespor'u set vermeden geçti!

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana, ON Hotels Alanya Belediyespor'a konuk oldu.
Alanya 100. Yıl Recep Hafızoğlu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Medicana, 3-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Medicana, 3. galibiyetini elde etti. Alanya Belediyespor ise tek galibiyette kaldı.
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Yavuz Akdemir, Pınar Elma
ON Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Uğur Kılınç, Batuhan Avcı, Çağatay Durmaz, Saadat, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Burak Çevik, Abdullah Çam, İrfan Çetinkaya, Azizcan Ataoğlan, Furkan Dur)
Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Drzyzga (Burutay Subaşı, Galvez, Mustafa Cengiz, Yiğit Gülmezoğlu, Halil Kurtuluş, Franca)
Setler: 24-26, 15-25, 23-25
Süre: 91 dakika (34, 23, 34)
