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Fenerbahçe, Granit Xhaka için devreye girdi!

Transferde gaza basan Fenerbahçe, Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka için devreye girdi.

calendar 13 Temmuz 2025 23:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe, Granit Xhaka için devreye girdi!
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Transfer dönemini Jhon Duran ve Archie Brown gibi transferlerle sürdüren Fenerbahçe, Bundesliga'dan bir orta saha oyuncusunu gündeme aldı.

Sky Sport Almanya'nın haberine göre Fenerbahçe, Granit Xhaka transferi için devreye girdi. Orta sahasını zenginleştirmek isteyen Fenerbahçe, Fred'in yanına uygun bir partner arıyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN DA TEKLİF VAR

Xhaka, Neom'un 10 milyon euro yıllık ücret teklifini kabul etti. Neom, Bayer Leverkusen'e yaklaşık 6 milyon euroluk bonservis bedeli önerdi. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor, henüz anlaşma sağlanamadı.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Bayer Leverkusen formasıyla 49 maça çıkan İsviçreli futbolcu, 2 gol atarken 7 de asist katkısında bulundu.

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