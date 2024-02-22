Fenerbahçe efsaneleri, Atatürk'ün yanına taşınıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe yönetiminden, Ülker Stadı'na tarihi dokunuş... Yoğurtçu Parkı'ndaki Can Bartu, Lefter ve Alex heykelleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün stattaki heykelinin yanına taşınıyor. Eda Erdem de 8 Mart'ta buradaki yerini alacak. Beşincisi ise Zeki Rıza Sporel olacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe efsaneleri, Atatürk'ün yanına taşınıyor
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22 Şubat 2024 09:36
Ali Koç yönetimi, yüksek divan kurulunda verdiği sözü tutuyor. Fenerbahçe yönetimi, kulübün efsane isimlerinin heykellerini, Ülker Stadı'ndaki alana taşıyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün stattaki heykelinin bulunduğu yere diğer üç heykel de yerleştirilecek. Çalışmaların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne kadar tamamlanması hedefleniyor. Çünkü Türk voleybolunun efsane ismi Eda Erdem Dündar için yapılan heykelin açılış töreninin 8 Mart'ta stattaki yeni alanda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

5. İSME KARAR VERİLECEK

Atatürk heykelinin yanında ilk etapta beş heykel için yer hazırlandı. Bunlar; Eda Erdem dışında halen Yoğurtçu Parkı'nda bulunan Can Bartu, Lefter Küçükandonyadis ve Alex de Souza heykelleri. Yönetim kurulu, Zeki Rıza Sporel'in heykelinin buradaki beşinci yapıt olmasını öngörüyor ve bu yönde hazırlıklar başladı. Ancak yüksek divan kurulu üyelerine de kimin heykelinin yapılmasını istedikleri sorulacak. Fenerbahçe'nin ilk futbolcularından olan, kulüpte teknik direktörlük ve başkanlık da yapan Galip Kulaksızoğlu (1889-1939) üyelerin daha önce dile getirdiği isimlerden...  

 
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