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Fenerbahçe'den transfer mesajı: "En iyisi kimse, biz onu alırız"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bırakırken, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi'den dikkat çeken transfer mesajı geldi.

calendar 29 Temmuz 2025 17:37 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2025 17:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den transfer mesajı: 'En iyisi kimse, biz onu alırız'
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Kulüpler Birliği Vakfı'nda görev değişimi yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2022 yılından bu yana sürdürdüğü başkanlık görevinden ayrılırken, yerine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan getirildi.

Görev değişiminin ardından Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu. Safi, Ali Koç'un başkanlığı bırakma nedenini açıklarken, sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıracak mesajlar da verdi.

"EN İYİSİ KİMSE, BİZ ONU ALIRIZ"


"En iyisi kimse, biz onu alırız" diyen Hakan Safi, transfer gündemine dair ipuçları verdi.

"ALİ KOÇ BUNUN İÇİN BIRAKTI"

Safi, "Kulüpler Birliği bitti, şimdi sırayla transferler açıklanacak. Ali Bey, zamanının tamamını artık Fenerbahçe'ye ayıracak" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ DA AÇIKLADI: "FENERBAHÇE İÇİN"

Öte yandan Başkan Ali Koç da, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'ye daha fazla zaman ayırmak için aday olmadım." sözlerini sarf etti. 

Ali Koç'un, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan ayrılmasıyla birlikte, tüm enerjisini ve mesaisini Fenerbahçe'nin sportif hedeflerine yönlendireceği belirtildi. 

 
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