Fenerbahçe'de yeni lider: Leonardo Bonucci

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Leonardo Bonucci, ilk kez 11'de oynadı ve taraftar karşısına çıktı. 36 yaşındaki savunmacı, performansıyla göz doldurdu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de yeni lider: Leonardo Bonucci
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18 Ocak 2024 10:46
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Leonardo Bonucci, performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Bonucci, ligdeki Gaziantep maçında Serdar Aziz'in yerine girerek siftah yapmıştı.

36 yaşındaki İtalyan yıldız dün ilk kez 11'de oynadı ve taraftar karşısına çıktı.

Tecrübeli savunmacı özellikle isabetli uzun paslarıyla göz doldururken, defans hattına liderlik yaparak arkadaşlarını sürekli yönlendirmeyi ihmal etmedi.  

 
 

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