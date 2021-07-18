Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler netleşiyor

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren Fenerbahçe, İstanbul'a döndü. Teknik direktör Vitor Pereira ile ilk etapta 5 ismin biletini kesti.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler netleşiyor
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18 Temmuz 2021 12:16
İlk etap kampını Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren Fenerbahçe, 22 Temmuz'a kadar hazırlık sürecini Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürecek. Slovenya'da gerçekleştirilecek ikinci kamp öncesinde teknik direktör Vitor Pereira 5 ismin biletini kesti.

A Spor'un haberine göre Portekizli teknik adam Zanka, Lemos, Zajc, Dirar, Perotti ile yolların ayrılmasını istedi.

Tisserand'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Sarı-Lacivertli yönetim yeni sezon öncesinde Perotti'ye yeni takım bulmasını söyledi. Arjantinli oyuncunun ayrılma ihtimalinden dolayı 11 numara Sinan Gümüş'e verildi.


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