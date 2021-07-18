Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler netleşiyor

İlk etap kampını Düzce Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren Fenerbahçe, 22 Temmuz'a kadar hazırlık sürecini Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sürdürecek. Slovenya'da gerçekleştirilecek ikinci kamp öncesinde teknik direktör Vitor Pereira 5 ismin biletini kesti.
A Spor'un haberine göre Portekizli teknik adam Zanka, Lemos, Zajc, Dirar, Perotti ile yolların ayrılmasını istedi.
Tisserand'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Sarı-Lacivertli yönetim yeni sezon öncesinde Perotti'ye yeni takım bulmasını söyledi. Arjantinli oyuncunun ayrılma ihtimalinden dolayı 11 numara Sinan Gümüş'e verildi.
A Spor'un haberine göre Portekizli teknik adam Zanka, Lemos, Zajc, Dirar, Perotti ile yolların ayrılmasını istedi.
Tisserand'ın durumu ise belirsizliğini koruyor. Sarı-Lacivertli yönetim yeni sezon öncesinde Perotti'ye yeni takım bulmasını söyledi. Arjantinli oyuncunun ayrılma ihtimalinden dolayı 11 numara Sinan Gümüş'e verildi.