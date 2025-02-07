Fenerbahçe'de sakatlanan kadın futbolcu Cansu Gürel ameliyat edilecek

Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin oyuncusu Cansu Gürel, ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle operasyon geçirecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'de sakatlanan kadın futbolcu Cansu Gürel ameliyat edilecek
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07 Şubat 2025 16:06

Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı oyuncusu Cansu Gürel'in ön çapraz bağında tespit edilen yırtık nedeniyle ameliyat olacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımızın oyuncularından Cansu Gürel'in ön çapraz bağında komplet rüptür, lateral ve medial menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup, sporcumuz Altunizade Acıbadem Hastanesi'nde ameliyat olacaktır. Ameliyat tarihi, ilerleyen günlerde yapılacak gerekli kontrollerin ardından netleşecektir." denildi.

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