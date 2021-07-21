Fenerbahçe'de Mbwana Samatta sevinci

Fenerbahçe'e geçen sezon sakatlıkların da etkisiyle verimli olamayan ancak potansiyeli yüksek olan Samatta'nın kadroda kalma ihtimali gün geçtikçe artıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Mbwana Samatta sevinci
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21 Temmuz 2021 09:16
Mbwana Ally Samatta
Mbwana Ally Samatta
Fenerbahçe
Geçen sezon beklentileri karşılayamayan Mbwana Samatta, Kasımpaşa maçında göz doldurdu.

Samatta attığı gol ve performansı ile teknik heyeti sevindirdi. Geçen sezon sakatlıkların da etkisiyle verimli olamayan ancak potansiyeli yüksek olan Samatta'nın kadroda kalma ihtimali gün geçtikçe artıyor.

Pivot santrafor isteyen Vitor Pereira, gezici golcü özelliği olan Samatta'nın bu farklı özelliğinden de maçların gidişatına göre faydalanabilir.  


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