Fenerbahçe'de Mbwana Samatta sevinci

Geçen sezon beklentileri karşılayamayan Mbwana Samatta, Kasımpaşa maçında göz doldurdu.Samatta attığı gol ve performansı ile teknik heyeti sevindirdi. Geçen sezon sakatlıkların da etkisiyle verimli olamayan ancak potansiyeli yüksek olan Samatta'nın kadroda kalma ihtimali gün geçtikçe artıyor.Pivot santrafor isteyen Vitor Pereira, gezici golcü özelliği olan Samatta'nın bu farklı özelliğinden de maçların gidişatına göre faydalanabilir.