Fenerbahçe, yeni sezon öncesi sol bek transferi için rotasını Fransa'ya çevirdi.



Sarı-lacivertliler, Juventus'tan kiralanan Filip Kostic'le yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Tecrübeli oyuncu, sezon bitimiyle birlikte İtalyan ekibine geri dönerek Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda forma giyecek.



Bu ayrılığın ardından Fenerbahçe'nin gündemine giren ilk isim Adrien Truffert oldu.



Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in kaptanlarından olan 23 yaşındaki sol bek için sarı-lacivertli yönetim devreye girdi. Marsilya'nın da radarında yer alan Truffert, kulübünün küçülme kararı sonrası satış listesine konulan 19 oyuncu arasında bulunuyor. Fenerbahçe, genç yıldız için teklif hazırlıklarına başladı.



PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO



Sol bek pozisyonunun yanı sıra 3'lü savunmada da sol kenar olarak görev yapabilen Truffert, Fransa Milli Takımı'nda da 1 kez forma giydi. Piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Euro olsa da, sözleşmesinin önümüzdeki sezon bitecek olması transferi daha makul bir rakama çekebilir.



İKİ OYUNCU DAHA LİSTEDE



Öte yandan Rennes'in satış listesine koyduğu iki önemli isim daha Fenerbahçe'nin dikkatini çekti: Golcü Arnaud Kalimuendo ve stoper Christopher Wooh.



Gözlemci ekibinin "alınabilir" raporu verdiği Kalimuendo, bu sezon 34 maçta 18 gol atarak takımının en skorer ismi oldu. Ancak yönetim, forvete 'marka' bir isim aradığı için Kalimuendo transferine sıcak bakmıyor. 1.91 metre boyundaki Wooh ise öncelikli hedef olmasa da alternatif isimler arasında yer alıyor.



