Fenerbahçe Beko, 11. kez şampiyon!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4'üncü maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk etti.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin normal süresi 64-64 beraberlikle sonuçlandı. Uzatma bölümü sonucunda ise Sarı-Lacivertliler 80-72 kazandı ve seriyi 3-1'e getirerek şampiyon oldu.



Bu şampiyonlukla birlikte ligdeki 11. şampiyonluğuna ulaştı.



1. Periyot: Fenerbahçe Beko 22-8 Anadolu Efes

2. Periyot: Fenerbahçe Beko 14-25 Anadolu Efes

3. Periyot: Fenerbahçe Beko 15-19 Anadolu Efes

4. Periyot: Fenerbahçe Beko 13-12 Anadolu Efes

Uzatmalar: Fenerbahçe Beko 16-8 Anadolu Efes



DETAYLAR BİRAZDAN....









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