Fenerbahçe Beko, 11. kez şampiyon!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4'üncü maçında Fenerbahçe Beko evinde, normal süresi 64-64 biten maçta Anadolu Efes'i uzatma bölümü sonunda 80-72 yendi ve seriyi 3-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştı.

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Fenerbahçe Beko, 11. kez şampiyon!
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12 Haziran 2024 22:44
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 4'üncü maçında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin normal süresi 64-64 beraberlikle sonuçlandı. Uzatma bölümü sonucunda ise Sarı-Lacivertliler 80-72 kazandı ve seriyi 3-1'e getirerek şampiyon oldu.

Bu şampiyonlukla birlikte ligdeki 11. şampiyonluğuna ulaştı.

1. Periyot: Fenerbahçe Beko 22-8 Anadolu Efes
2. Periyot: Fenerbahçe Beko 14-25 Anadolu Efes
3. Periyot: Fenerbahçe Beko 15-19 Anadolu Efes
4. Periyot: Fenerbahçe Beko 13-12 Anadolu Efes
Uzatmalar: Fenerbahçe Beko 16-8 Anadolu Efes

DETAYLAR BİRAZDAN....

 

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