🚀Cristiano Ronaldo çaprazdan mükemmel bir vuruşla topu ağlara gönderdi!



🖥️Uzun süren VAR incelemesi sonucu gol geçerli sayıldı. pic.twitter.com/CYJ8y63Hpf



— Sporxtv (@sporxtv) March 7, 2025

Cristiano Ronaldo'nun golünün geçerli sayılması sonrası Fatih Terim'in tepkisi👇 pic.twitter.com/9pMbT6EwAH



— Sporxtv (@sporxtv) March 7, 2025

Suudi Arabistan Pro Lig'in 24. hafta mücadelesinde Cristiano Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab'ı konuk etti.Al-Awwal Park'ta oynanan mücadele, 2-2 berabere bitti.Konuk ekip 44. dakikada'ın kaydettiği penaltı golüyle 1-0 öne geçti.Ev sahibi ekip ise uzatma dakikalarındaile beraberliği yakaladı.Devrenin skorunu belirleyen gol ise 45+2'de'dan geldi. Portekizli yıldızın sağ çaprazdan attığı gol, VAR incelemesi sonrası geçerli sayıldı.Fatih Terim, Ronaldo'nun VAR'da uzun süre incelendikten sonra gol kararı çıkan pozisyonuna ofsayt olduğunu düşünerek tepki gösterdi.Al-Nassr'da52. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.Al-Shabab bu skorla 40 puanla 6. sırada kalırken, Al-Nassr puanını 48'e çıkardı ve 4. sırada yer aldı. Al-Shabab'ın ligdeki yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.71 yaşındaki teknik adam Suudi ekibiyle ligde 12 toplamda ise 13. maçına çıktı. Bu süreçte 6 kez galibiyet sevinci yaşayan Terim'in öğrencileri, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.Al-Shabab'da hafta içinde futbolcular, maaşlarını almadığı gerekçesiyle antrenmana çıkmamıştı.Ligde bir sonraki hafta Al Shabab, Al Orouba'yı konuk edecek. Al Nassr ise Al Kholood'u ağırlayacak.