Süper Lig'de sezonu 60 puanla 8. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük, transferde de en çok konuşulacak takımlar arasında yer alacak gibi duruyor.



Başarılı bir sezonu geride bırakan Kırmızı-Siyahlıların kadrosunda bulunan yıldızlara Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler yağıyor.



Sözleşmesi biten stoper Enzo Roco, Napoli ile söz kesti. 11 gol ve 9 asistle büyük çıkış yapan Alassane Ndao için ise bir başka İtalyan takımı Fiorentina hayli istekli.



Karagümrük ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ndao için kulüpler yakında görüşme gerçekleştirecek. Biglia'nın ismi de Trabzonspor ile anılıyor.



