Fatih Karagümrük'ün yıldızları kapış kapış!

Süper Lig'i 8. sırada bitiren Fatih Karagümrük'ün futbolcularına Avrupa'dan teklif yağıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fatih Karagümrük'ün yıldızları kapış kapış!
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18 Mayıs 2021 08:25
Süper Lig'de sezonu 60 puanla 8. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük, transferde de en çok konuşulacak takımlar arasında yer alacak gibi duruyor.

Başarılı bir sezonu geride bırakan Kırmızı-Siyahlıların kadrosunda bulunan yıldızlara Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklifler yağıyor.

Sözleşmesi biten stoper Enzo Roco, Napoli ile söz kesti. 11 gol ve 9 asistle büyük çıkış yapan Alassane Ndao için ise bir başka İtalyan takımı Fiorentina hayli istekli.

Karagümrük ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Ndao için kulüpler yakında görüşme gerçekleştirecek. Biglia'nın ismi de Trabzonspor ile anılıyor. 

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