Eyüpspor, Süper Lig'de Gaziantep FK'ye konuk oluyor

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.
Teknik direktör Orhan Ak yönetimindeki İstanbul temsilcisi, 13 maçta yaşadığı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 9 puan toplayarak 16. sırada kendine yer buldu. Eflatun-sarılılar, ligdeki son 5 maçında 4 puan alabildi.
Gaziantep FK ise geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde çıkış yakalayan Gaziantep ekibi, topladığı 22 puanla 6. sırada yer alıyor.
Eyüpspor'da sakatlıkları bulunan Luccas Claro ve Calegari, karşılaşmada forma giyemeyecek.
