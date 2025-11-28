28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
20:00
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
17:00
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
20:00
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Eyüpspor, Süper Lig'de Gaziantep FK'ye konuk oluyor

Trendyol Süper Lig'de son sıralardan kurtulmak isteyen ikas Eyüpspor, ligin formda ekiplerinden Gaziantep FK'ya deplasmanına çıkıyor.

calendar 28 Kasım 2025 10:33
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.
Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

Teknik direktör Orhan Ak yönetimindeki İstanbul temsilcisi, 13 maçta yaşadığı 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 9 puan toplayarak 16. sırada kendine yer buldu. Eflatun-sarılılar, ligdeki son 5 maçında 4 puan alabildi.

Gaziantep FK ise geride kalan haftalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde çıkış yakalayan Gaziantep ekibi, topladığı 22 puanla 6. sırada yer alıyor.


Eyüpspor'da sakatlıkları bulunan Luccas Claro ve Calegari, karşılaşmada forma giyemeyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
