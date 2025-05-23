22 Mayıs
Alkmaar-SC Heerenveen
4-1
22 Mayıs
FC Twente-NEC Nijmegen
3-2UZS
22 Mayıs
Grasshopper-St. Gallen
2-0
22 Mayıs
Winterthur-Sion
2-0
22 Mayıs
Yverdon-FC Zürich
3-2

Eyüpspor seriyi bozmak için sahaya çıkacak

Trendyol Süper Ligi'nde 37. Hafta karşılaşmasında ikas Eyüpspor kendi evinde Onvo Antalyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma Cumartesi günü TSI 16:00'da başlayacak.

calendar 23 Mayıs 2025 10:21 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2025 10:50
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Eyüpspor seriyi bozmak için sahaya çıkacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında cumartesi günü Onvo Antalyaspor'u konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 35 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 50 puanla 6. sırada bulunuyor. Eflatun-sarılılar, ligdeki son 5 maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde 34 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 mağlubiyet sonunda 44 puan toplayan Antalyaspor ise 12. sırada yer alıyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki ekip, ligde son 5 maçta 5 puan alabildi.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi, Eyüpspor 4-1 kazanmıştı.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.