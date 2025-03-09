Eyüpspor: 'Dengeli bir oyun oynadık'

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, ilk 5'te yer aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.



Kerem Yavaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmadan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Yavaş, şunları kaydetti:



"Bu müsabakayı kazanmak bize büyük avantaj sağlayacaktı. Konyaspor da alttaki mücadelesinden kurtulmak isteyen ve son haftalarda iyi performans gösteren bir ekipti. Daha önce onlarla 2 kere karşılaştık. 2 maçta da mağlup olduk. Bu maçı kazanmak istiyorduk. Ona göre planlarımızı yaptık. Maçın ilk devresinde oyuna hakim olan taraf bizdik. Savunmada hata yapmadık. Hücumda etkili olamasak da basit top kayıpları yapmadan dengeli bir oyun oynadık. İkinci devrenin ilk 15 dakikasına tutuk başladık. Savunmada hata yapmadık ama Konyaspor'un da iyi özelliklerinden biri olan duran toptan gol yedik. Kulübemizde fazla hamle şansımız olmadığından oyun içinde pozisyonlarda değişiklik yaptık. Emre Akbaba'yı kanada aldık. Emre Mor'u da 8 pozisyonuna aldık. Merkezde bağlantılardan uzakta kalmıştık ama Emre Mor bunları iyi uyguladı. Sonrasında çalıştığımız bir pozisyonda kornerden golü bulduk. Konyaspor, sonrasında biraz üstümüze geldi. İyi bir savunma duruşuyla onları karşıladık."



İlk 5'te yer aldıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Yavaş, "İlk 5 için mücadele eden rakiplerimiz de kaybettiği için bu 3 puan daha fazla önem kazandı. Mümkünse ilk 4, mümkün değilse de 5. sırada yer almak istiyoruz. Sezon başında zor görünen bir hedefe ilerlemek istiyoruz. Konyaspor'u da tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Onların da durumu kolay değil. Onlara kalan maçlar için başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



