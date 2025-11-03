Euroleague'de ekim ayının MVP'si Sylvain Francisco!

Euroleague'de ekim ayının en değerli oyuncusu (MVP), Zalgiris'in Fransız oyuncusu Sylvain Francisco oldu.Organizasyondan yapılan açıklamada, Francisco için,denildi.Ekim ayının MVP'si olmanın harika olduğunu ve bunu beklemediğini belirten 28 yaşındaki oyun kurucu,ifadelerini kullandı.Bu sezon oynadığı 8 Euroleague maçında 14,9 sayı, 2,8 ribaunt ve 6,8 asist ortalaması yakalayan Francisco, Zalgiris'in İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı 86-65 yendiği maçta 23 sayı, 10 asist, 3 ribauntla oynamıştı.