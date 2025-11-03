03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
0-0
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
0-1
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
1-0
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
1-1
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
3-1
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
1-2
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Euroleague'de ekim ayının MVP'si Sylvain Francisco!

Euroleague ekim ayının MVP'si Zalgiris'in Fransız oyuncusu Sylvain Francisco oldu.

calendar 03 Kasım 2025 22:43
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Euroleague'de ekim ayının MVP'si Sylvain Francisco!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Euroleague'de ekim ayının en değerli oyuncusu (MVP), Zalgiris'in Fransız oyuncusu Sylvain Francisco oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamada, Francisco için, "Dinamik oyunuyla bilinen Francisco, skor, dağıtım ve liderlik özelliklerini bir araya getirerek Zalgiris'in 2025-26 sezonunda ilk iddialı takımlardan biri olarak ortaya çıkmasını sağladı." denildi.

Ekim ayının MVP'si olmanın harika olduğunu ve bunu beklemediğini belirten 28 yaşındaki oyun kurucu, "Gerçekten çok mutluyum. İçten içe dans ediyorum. Çok yetenekli oyuncular olduğu için bu benim için çok şey ifade ediyor." ifadelerini kullandı.


Bu sezon oynadığı 8 Euroleague maçında 14,9 sayı, 2,8 ribaunt ve 6,8 asist ortalaması yakalayan Francisco, Zalgiris'in İtalya temsilcisi Virtus Bologna'yı 86-65 yendiği maçta 23 sayı, 10 asist, 3 ribauntla oynamıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.