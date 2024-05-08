Ertuğrul Doğan: 'Saha dışı faktörler olmasın'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından A Spor'a açıklamalarda bulundu.
"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor'un bu yıl en büyük hedefleri kupa ve lig üçüncülüğü. İstanbul'daki taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim için çok önemliydi. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum." dedi.
BEŞİKTAŞ İLE FİNAL MAÇI
Ertuğrul Doğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile oynayacakları maç için, "Beşiktaş'ın da hedefleri bizimle aynı. Önemli olan dostluk, sakatlık olmasın, iyi olan kazansın, saha dışı faktörler devreye girmesin ve hak eden kazansın." sözlerini sarf etti.
Trabzonspor'un başkanı Doğan, "Beşiktaş ile maçlarımız çok keyifli oluyor. Dostluğun kazanacağı bir maç olacağına eminim ben. İki takımın da hedefi aynı. Benim aklımda olan tek şey şu, saha dışı faktörlerin sahaya dahil olmadığı ve hak edenin kazandığı bir maç diliyorum. O gün iyi olan kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.
TRANSFER İÇİN MESAJ
Ertuğrul Doğan, son olarak "Bize her yer Trabzon, fark etmez finalin nerede oynanacağı. Transfer için hızlı bir şekilde devam ediyoruz. 3-4 transferimiz bitme aşamasında. Önümüzdeki günlerde 2 transferimiz daha imza aşamasına gelecek, öyle umuyoruz. Yeni sezon hazırlıklarına çok erken başladık. Hata yapmadan devam etmek istiyoruz. Beklentiler doğrultusunda ilerliyoruz. Şampiyonluk sezonunda en büyük avantajımız transferlerin yüzde 80'inin hazırlık kampına yetişmesiydi. Çok ciddi aşama kaydettik. Bazı oyuncular ile anlaşmak için liglerin bitmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor'un bu yıl en büyük hedefleri kupa ve lig üçüncülüğü. İstanbul'daki taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim için çok önemliydi. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum." dedi.
BEŞİKTAŞ İLE FİNAL MAÇI
Ertuğrul Doğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile oynayacakları maç için, "Beşiktaş'ın da hedefleri bizimle aynı. Önemli olan dostluk, sakatlık olmasın, iyi olan kazansın, saha dışı faktörler devreye girmesin ve hak eden kazansın." sözlerini sarf etti.
Trabzonspor'un başkanı Doğan, "Beşiktaş ile maçlarımız çok keyifli oluyor. Dostluğun kazanacağı bir maç olacağına eminim ben. İki takımın da hedefi aynı. Benim aklımda olan tek şey şu, saha dışı faktörlerin sahaya dahil olmadığı ve hak edenin kazandığı bir maç diliyorum. O gün iyi olan kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.
TRANSFER İÇİN MESAJ
Ertuğrul Doğan, son olarak "Bize her yer Trabzon, fark etmez finalin nerede oynanacağı. Transfer için hızlı bir şekilde devam ediyoruz. 3-4 transferimiz bitme aşamasında. Önümüzdeki günlerde 2 transferimiz daha imza aşamasına gelecek, öyle umuyoruz. Yeni sezon hazırlıklarına çok erken başladık. Hata yapmadan devam etmek istiyoruz. Beklentiler doğrultusunda ilerliyoruz. Şampiyonluk sezonunda en büyük avantajımız transferlerin yüzde 80'inin hazırlık kampına yetişmesiydi. Çok ciddi aşama kaydettik. Bazı oyuncular ile anlaşmak için liglerin bitmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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