Erol Bulut: '55 sene sonra yabancı hakem getirmek zorunda kalırsın'

Teknik direktör Erol Bulut, A Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu.
Cardiff City'yi çalıştırdığı dönemle ilgili konuşan Bulut, "Cardiff'teyken hakem yüzünden de kaybettiğim maçlar oldu ama orada hiç kimse bir hafta boyunca hakem konuşmuyor çünkü 2-3 gün sonra yeni bir maç daha var. Önceki maçı unutup yenisine konsantre olmak gerekiyor." dedi.
"55 SENE SONRA YABANCI HAKEM GETİRMEK ZORUNDA KALIR"
50 yaşındaki teknik direktör, konuşmasının devamında "Biz rapor yazıyorduk hakemle ilgili. Ama her zaman bir nedenini buluyorlardı, dezavantajlı taraf biz oluyorduk. O yüzden 'Hakemi fazla konuşmayın. Hata yapabilir, o da insan" diyorlardı. Zaten zamanımız yok. Kupalarla birlikte 55-56 maç oynuyoruz. Bir konu üzerinde durup, odaklanıp, bir hafta boyunca onu konuşmaya gerek yok. Ülkemizde neden bu fazla konuşuluyor? Hakemlerimizin maalesef performansı da bir maç iyi, bir maç amatör hakem onlardan daha iyi maç yönetir. Bu hale geldiğinde işte 55 sene sonra yabancı hakem getirmek zorunda kalır federasyon, maalesef." ifadelerini kullandı.
Cardiff City'yi çalıştırdığı dönemle ilgili konuşan Bulut, "Cardiff'teyken hakem yüzünden de kaybettiğim maçlar oldu ama orada hiç kimse bir hafta boyunca hakem konuşmuyor çünkü 2-3 gün sonra yeni bir maç daha var. Önceki maçı unutup yenisine konsantre olmak gerekiyor." dedi.
"55 SENE SONRA YABANCI HAKEM GETİRMEK ZORUNDA KALIR"
50 yaşındaki teknik direktör, konuşmasının devamında "Biz rapor yazıyorduk hakemle ilgili. Ama her zaman bir nedenini buluyorlardı, dezavantajlı taraf biz oluyorduk. O yüzden 'Hakemi fazla konuşmayın. Hata yapabilir, o da insan" diyorlardı. Zaten zamanımız yok. Kupalarla birlikte 55-56 maç oynuyoruz. Bir konu üzerinde durup, odaklanıp, bir hafta boyunca onu konuşmaya gerek yok. Ülkemizde neden bu fazla konuşuluyor? Hakemlerimizin maalesef performansı da bir maç iyi, bir maç amatör hakem onlardan daha iyi maç yönetir. Bu hale geldiğinde işte 55 sene sonra yabancı hakem getirmek zorunda kalır federasyon, maalesef." ifadelerini kullandı.
Haziran 2023'te Cardiff City'nin başına geçen Türk teknik adam, Eylül 2024'te görevden alınmıştı.
Futbolculuk kariyerinde birçok kulüpte forma giyen Erol Bulut, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yi de çalıştırmıştı.
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