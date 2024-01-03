Eren Derdiyok, antrenörlük kariyerine başlıyor

Ülkemizde Galatasaray başta olmak üzere birçok takımın formasını giyen İsviçre eski milli takım oyuncusu Eren Derdiyok, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.



Son olarak İsviçre 2. Lig ekibi FC Schaffhausen forması giyen ve 1 Ocak tarihiyle birlikte futbol hayatını noktalayan Eren Derdiyok, FC Schaffhausen'in teknik ekibine katıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Eren Derdiyok'un antrenörlük eğitimine başladığı ve kulübün teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapacağı belirtildi.



''KENDİMİ GÖREVİME ADAYACAĞIM''



Yeni görevi hakkında konuşan Eren Derdiyok, "Futbol kariyerimin bir sonraki aşamasını sabırsızlıkla bekliyorum. Bu adımı benim için mümkün kıldığı için FC Schaffhausen'e teşekkür etmek istiyorum. Buradaki durumu, oyuncuları ve ortamı zaten çok iyi biliyorum ve kendimi yeni görevime tamamen adayacağım." dedi.



KARİYERİ



Futbolculuk kariyerinde BSC Old Boys, Basel, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Kasımpaşa, Galatasaray, Göztepe, Pakhtakor, Ankaragücü ve FC Schaffhausen formalarını giyen Eren Derdiyok, çıktığı 484 karşılaşmada 148 gol, 50 asistlik performans sergilemişti.





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