Erden Timur'dan şampiyonluk cevabı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, İstanbulspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarından gelen soruya cevap verdi.
Timur, basın mensuplarından gelen "Erden Bey, tek cümle alabilir miyiz?" sorusuna, "İnşallah şampiyon olalım." diye karşılık verdi.
Sarı-kırmızılı idareci, daha sonra stadyumdan ayrıldı.
Timur, basın mensuplarından gelen "Erden Bey, tek cümle alabilir miyiz?" sorusuna, "İnşallah şampiyon olalım." diye karşılık verdi.
Sarı-kırmızılı idareci, daha sonra stadyumdan ayrıldı.