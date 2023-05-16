Erden Timur'dan şampiyonluk cevabı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, İstanbulspor karşılaşmasının ardından, "İnşallah şampiyon olalım." sözlerini kullandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erden Timur'dan şampiyonluk cevabı
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16 Mayıs 2023 23:35
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, İstanbulspor karşılaşmasının ardından basın mensuplarından gelen soruya cevap verdi.

Timur, basın mensuplarından gelen "Erden Bey, tek cümle alabilir miyiz?" sorusuna, "İnşallah şampiyon olalım." diye karşılık verdi.

Sarı-kırmızılı idareci, daha sonra stadyumdan ayrıldı.

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