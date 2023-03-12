Enes Ünal, İspanya'yı sallıyor

İspanya Ligi La Liga'da Getafe'deki üçüncü sezonunu geçiren Enes Ünal, performansıyla herkesi büyülüyor.



Son dönemde çok formda olan Enes'in, A Milli Takımımız'ın EURO 2024 Elemeleri'ndeki Ermenistan ve Hırvatistan karşılaşmaları öncesi bu performansı, herkesi ayrı bir mutlu ediyor.



25 yaşındaki forvetimiz, önceki gün Getafe'nin deplasmanda Cadiz ile 2-2 kaldığı mücadelede tüm gollere penaltıdan imzasını attı. Enes, 90+16'da kazanılan penaltıyı gole çevirerek, karşılaşmanın 2-2 berabere bitmesini sağladı.



La Liga'da bu sezon 12. kez ağları sallayan Milli futbolcumuz, şu an gol krallığı yarışında Osasuna'dan Joselu ile birlikte ikinci sırayı paylaşıyor. Zirvede de 15 golle, Barcelona'dan Robert Lewandowski yer alıyor.



GEÇEN SEZON 16 GOL ATTI



Enes ve Joselu'nun hemen arkasından ise 11 golle Real Madrid'den Karim Benzema geliyor. Ligde ayrıca 3 asisti olan tecrübeli oyuncumuz, geçen sezon La Liga'da 16 gol atarak krallık yarışını 5. sırada tamamlamıştı. Bu sezon Kral Kupası'nda 1 gol ve 2 asistle mücadele eden Enes, toplamda kulübü adına şu ana kadar çıktığı 28 maçta, 13 gol ve 5 asistle oynadı.





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