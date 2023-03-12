Enes Ünal, İspanya'yı sallıyor

La Liga'da bu sezon fırtına gibi esen Enes Ünal, Getafe formasıyla son Cadiz maçında ağları 2 kez salladı. Milli futbolcumuz, ligde 12 gole ulaşarak, krallık yarışında ikinci sıraya yükseldi ve 15 golle zirvede yer alan Robert Lewandowski'nin peşine düştü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Enes Ünal, İspanya'yı sallıyor
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12 Mart 2023 12:42
İspanya Ligi La Liga'da Getafe'deki üçüncü sezonunu geçiren Enes Ünal, performansıyla herkesi büyülüyor.

Son dönemde çok formda olan Enes'in, A Milli Takımımız'ın EURO 2024 Elemeleri'ndeki Ermenistan ve Hırvatistan karşılaşmaları öncesi bu performansı, herkesi ayrı bir mutlu ediyor.

25 yaşındaki forvetimiz, önceki gün Getafe'nin deplasmanda Cadiz ile 2-2 kaldığı mücadelede tüm gollere penaltıdan imzasını attı. Enes, 90+16'da kazanılan penaltıyı gole çevirerek, karşılaşmanın 2-2 berabere bitmesini sağladı.

La Liga'da bu sezon 12. kez ağları sallayan Milli futbolcumuz, şu an gol krallığı yarışında Osasuna'dan Joselu ile birlikte ikinci sırayı paylaşıyor. Zirvede de 15 golle, Barcelona'dan Robert Lewandowski yer alıyor.

GEÇEN SEZON 16 GOL ATTI

Enes ve Joselu'nun hemen arkasından ise 11 golle Real Madrid'den Karim Benzema geliyor. Ligde ayrıca 3 asisti olan tecrübeli oyuncumuz, geçen sezon La Liga'da 16 gol atarak krallık yarışını 5. sırada tamamlamıştı. Bu sezon Kral Kupası'nda 1 gol ve 2 asistle mücadele eden Enes, toplamda kulübü adına şu ana kadar çıktığı 28 maçta, 13 gol ve 5 asistle oynadı.

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