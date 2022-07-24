"KALECİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ"

BEŞİKTAŞ KAMPINDA KAÇ KALECİ VAR?

Son hazırlık maçında Beşiktaş, İngiliz ekibi Wolverhampton ile karşı karşıya geldi ve maçtan 3-0 yenik ayrıldı. Bu maçta kaleci Ersin Destanoğlu'nun yediği hatalı gol öne çıkarken, Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ karşılaşma sonrasında konuştu.Kalede istikrarı yakaladıklarını söyleyen Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, "Kalede hiç bir sorunumuz yok. Genç ve tecrübeli oyuncularımız var. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Teknik direktörümüz kaleciler konusunda inançlı ve güveniyor. Taraftarlarımız da geçen yıllardaki gibi gurur duyacaklar" dedi.Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran ve Emre Bilgin'i İspanya kampı kadrosuna yazmıştı. Fransız çalıştırıcı, tüm oyuncularını sezon öncesinde görmek istediğini vurgulamıştı.