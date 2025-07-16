Emirhan Topçu'dan geleceği için açıklama!

Beşiktaş'ta en büyük hedefim... 'Rizespor'dan buraya geldim, buradan da bir yere transfer olayım' gibi bir hedefim yok. Olacaksa, sadece Beşiktaş'ta olsun istiyorum.

Beşiktaş forması giyen Emirhan Topçu, Habertürk'e açıklamalarda bulundu.Kamp çalışmalarını anlatan başarılı savunma oyuncusu, "Tempolu geçiyor, biraz yorulduk. Sezona iyi hazırlanıyoruz. Yorucu geçiyor kamp. En az gol yiyen ikinci takım olduk, az gol yedik ama ön tarafa suç atmak gibi olmasın... Takım olarak başarısız oldu. En az gol yiyen ikinci takım değil, en az gol yiyen takım olmalıyız." dedi.Oynadığı pozisyon ve rekabet için konuşan milli futbolcu, "Bazen sol bek oynadım ama sorun değil. Daha önce de bek oynadım. Tam böyle adapte olacakken, sakatlıklar oldu. Felix Udokhai ile çok iyi arkadaşlığımız var. Yaşlarımız yakın, güzel anlaşıyoruz. Aramızda tatlı bir rekabet var, aramız çok iyi anlaşamamazlık gibi bir şey yok." ifadelerini kullandı."Mert Günok ile oynamak nasıl bir tecrübe?" sorusuna yanıt veren 24 yaşındaki futbolcu, "Mert Günok, Milli Takım'ın da kalecisi. Benden büyük ve bana ağabey gibi davranıyor. Bazen bana kızıyor, ben alınıyorum. Sonrasında 'Oğlum senin iyiliğin için söylüyorum' diyor ve gönlümü alıyor." sözlerini sarf etti.Teknik direktörü için "Ole Gunnar Solskjaer çok iyi bir insan. Herkesle arası çok iyi. Kimseyle kötü olamaz. Hocayı seviyoruz." diyen Emirhan Topçu, yeni transferlerden Tammy Abraham için, "Tammy Abraham'ı Roma'dan biliyoruz. Çok kaliteli topçu valla. Antrenmanda kendini gösterdi. David Jurasek bildiğimiz futbolcu. Onlardan ümitliyim. İnşallah iyi bir sezon olur. Yeni geldiler, onlar için de hayırlısı olsun." yorumunda bulundu.Orkun Kökçü ile ilgili görüşünü dile getiren milli futbolcu, "Orkun Kökçü inanılmaz bir serüvenin içerisinde. Gelmesi bizim için çok iyi oldu. Çok iyi bir orta saha, vereceği katkılar çok önemli. Başka bir takımda oynadığı için, Milli Takım'da Beşiktaş üzerine çok konuşmadık." dedi.Beşiktaş'ta unutamadığı maçlar sorulan Emirhan Topçu, "Dolmabahçe'deki Fenerbahçe maçında güzel bir müdahale yaptım, çizgiden çıkardım. Taraftarlar, beni gördüğünde hep o pozisyonu söyler. Athletic Bilbao maçını da unutamam. O maçı kazanmayı çok istemiştik. Bir de iç sahadaki Galatasaray maçını unutamam." cevabını verdi.Emirhan, "Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum, Necip Uysal ağabeye çok özenirim. Senelerdir burada ve idmanlarda bile her şeyini veriyor. Ben de onun gibi burada uzun yıllar oynamak isterim." diye konuştu.Taraftarlara mesaj yollayan 24 yaşındaki futbolcu, "Dünyadaki bütün Beşiktaş taraftarlarına selam olsun. Güzel bir karo var, sezona güzel başlayacağımızı düşünüyorum. Bize desteklerine devam etsinler, biz de onlara inşallah istedikleri başarıyı vereceğiz." dedi.