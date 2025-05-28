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Edin Dzeko, 100. maçında Fenerbahçe'ye veda edecek!

Başarısız geçen sezonların ardından gelecek sezon kadroda büyük bir revizyona gitmek isteyen Fenerbahçe'de, Filip Kostic'in Juventus'a geri dönmesinin ardından Edin Dzeko ile de yolların ayrılacağı öğrenildi.

calendar 28 Mayıs 2025 13:28
Fotoğraf: AA
Edin Dzeko, 100. maçında Fenerbahçe'ye veda edecek!
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Süper Lig'de şampiyonluk hasretini yeniden sonlandıramayan Fenerbahçe'de kadrodaki vedalar devam ediyor. Bu yaz kadroda köklü bir değişikliğe gidecek Fenerbahçe'de ayrılacak isimler yavaş yavaş netleşmeye başlıyor.

AYRILMA KARARI ALDI

DAZN İtalya'nın haberine göre; Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Edin Dzeko, sarı-lacivertli kulüpten ayrılma kararı aldı. Yıldız golcü, cumartesi günü Konyaspor ile oynanacak karşılaşma ile taraftarlara veda edecek.

100. MAÇINDA VEDA EDECEK Fenerbahçe formasıyla iki sezonda 99 resmi maça çıkan Dzeko, 46 gol atıp 18 de asist üreterek 64 gole doğrudan katkı sağladı. 


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