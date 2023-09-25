Eda Erdem: "Beni ölümsüzleştirdiler!"

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe'nin kaptanı Eda Erdem, Fenerbahçe'nin kendisi için aldığı heykelinin dikilmesi kararı için konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eda Erdem: 'Beni ölümsüzleştirdiler!'
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25 Eylül 2023 21:32
Son güncelleme 25 Eylül 2023 21:33
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat Elemeleri'nin ardından yurda döndü.

A Milli Takım Kaptanı Eda Erdem, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hedeflerimize ulaştık. Çok mutlu ve huzurluyuz. Bu ülke olarak hepimizin onur duyduğu başarılar oldu. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve federasyona teşekkür ediyorum. Her bir birey bu takımda, bu yazı unutulmaz kıldı. Önümüzdeki yazı da sabırsızlıkla bekliyoruz. Artık hedef çok daha yüksek. Olimpiyatlarda madalyanın rengini konuşmak istiyoruz." dedi.

Fenerbahçe'nin kendisinin heykelini dikme kararı sorulan Erdem, "Heykelimin dikileceğini giderken yolda öğrendim. Kulübümüzün efsaneleri arasında anılmak, benim de heykelimin yapılacak olması benim için çok büyük bir mutluluk, gurur kaynağı. Başkanımız konuşurken gözlerim dolu dolu, büyük bir mutlulukla dinledim. Çok mutluyum. Sanırım kendimi ölümsüzleştirdim. Daha doğrusu kulübüm ve taraftarlar bunu bana layık gördü. Buradan da tekrar hem kulübümüze, başkana, taraftarımıza teşekkür ediyorum. Beni dünyanın en mutlu insanı yaptılar." sözlerini sarf etti.

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