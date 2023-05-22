Duvan Zapata - Fenerbahçe: İşte gerçekler

Atalanta'nın Kolombiyalı forveti Duvan Zapata, menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Duvan Zapata - Fenerbahçe: İşte gerçekler
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22 Mayıs 2023 15:24
Son güncelleme 22 Mayıs 2023 15:25
Fenerbahçe ile adı anılan Atalantalı Duvan Zapata ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Duvan Zapata'nın menajeri, oyuncusunu Fenerbahçe'ye önerdi. Fenerbahçe, henüz Duvan Zapata'nın menajerine olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermedi.

Jorge Jesus ile devam edip etmeme veya yeni bir teknik direktör gelmesi durumunda onun görüşü alınarak Duvan Zapata ile ilgili kesin karar oyuncuya iletilecek.

SİNAN ENGİN AÇIKLAMIŞTI

Gelecek sezon Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın önemli transferler yapacağını söyleyen Sinan Engin, "Atalanta'nın forveti Duvan Zapata, gelecek sezon Türkiye'de oynayacak. Takım ismi vermeyeceğim." diyerek, futbolseverleri heyecanlandırdı. Canlı yayında konuşan Sinan Engin "Zapata, Fenerbahçe'nin gündeminde! Birçok oyuncu gündeme gelir, bu normal. Fenerbahçe isterse yalanlayabilir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a transfer çağrısında bulunan Sinan Engin "Ali Koç, Allah aşkına transferi de Jorge Jesus'a bırakma! Zapata gibi bildik isimleri al. Bu tip isimleri al, hoca oynatmazsa, senin yapacak bir şeyin olmaz. Ama sen bu tip isimleri getir Fenerbahçe'ye" dedi.

ATALANTA PERFORMANSI

Sakatlığı nedeniyle Atalanta'da sezon kapattığı konuşulan Zapata, Atalanta'da formasıyla bu sezon çıktığı 25 lig maçında 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi, toplamda 1393 dakika görev yaptı. Zapata, Atalanta'da toplamda çıktığı 189 maçta, 81 gol ve 43 asistlik katkı yaptı. Öte yandan Zapata, Kolombiya Milli Takımı'nda 34 maçta, 4 gollük katkı yaptı. 

 

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