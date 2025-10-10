Dursun Özbek: 'G.Saray, ülkesinin her zaman destekçisi olmuştur.'

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Polat Vakfı tarafından yaptırılan "Adnan Polat Spor ve Eğitim Merkezi" hizmete girdi.

Polat Vakfı tarafından Çatalözü Mahallesi'nde gençlerin fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla yaptırılan merkezin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, törende yaptığı konuşmada, Polat Vakfının ülke gençliği adına örnek olacak bir projenin gerçekleşmesini sağladığını belirterek, merkezin sporla eğitimi, fiziksel gelişimle zihinsel gelişimi bir araya getirerek, gençlere spor yapma imkanının yanında kendini keşfetme ve öz güven kazanma fırsatı sunacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlanan huzur, güven ve istikrar ortamı ile gençleri ve çocukları desteklemek ve geliştirmek için birçok alanda devletin imkanlarını seferber ettiklerini anlatan Akkoyun, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı; sanayiden tarıma, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa, kültürden turizme her alanda olduğu gibi sporun ve sporcularımızın da yüzyılı olacaktır. Buna yürekten inanıyoruz. Mardin'imizin her alanda daha da gelişmesi ve kalkınması için durmadan gayretle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Lisanslı sporcu sayısı 20 yıl evvel 1090 iken, 2025 yılında 105 bin 828'e ulaşmıştır. Tesis sayımız 20 yıl evvel 6 iken, 2025 yılında 76'ya ulaşmıştır. 20 yıl evvel bir gençlik merkezi varken bugün 9 gençlik merkezine sahibiz. Gençlik merkezlerimizde 20 yıl önce 250 kayıtlı öğrenci varken bugün 84 binden fazla kayıtlı öğrencimiz bulunmaktadır. 20 yıl önce sadece 2 milli sporcu varken bugün 58 kardeşimiz uluslararası arenada ülkemizi ve Mardin'imizi temsil etmektedir."

"ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK İHTİYACI"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de merkezin açılışı için Mardin'e geldiklerini, Galatasaray ile eğitim ve sporun birbirine çok yaklaştığını belirtti.

Galatasaray Spor Kulübünün bir eğitim yuvası olduğunu anlatan Özbek, sarı-kırmızılıların 120 yıl boyunca gösterdiği çabayla, mücadele gücüyle bir dünya markası haline geldiğini dile getirdi.

Özbek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu yetmemiştir aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak ülkesinin her zaman yardımcısı ve destekçisi olmuştur. Bugün burada Galatasaray'la beraber yaptığımız futbol kompleksi de gençlerimizin yetişmesi, onların gelişmesi için çok önemli bir tesis. Belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz tesislerden biri. Sporla, eğitimle iç içe olmanız ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden biri. Onun için bu tesis çok değerli. Onun için bu tesisin göz bebeğimiz gibi olması lazım. Sevgili Adnan kardeşim, bu tesisi burada yaptı. Bundan sonra Galatasaray Spor Kulübüne ve bize çok iş düşüyor. Çocukların eğitilmesi, bu tesisin daha uzun yaşaması ve bölgeye hizmet vermesi için Galatasaray Spor Kulübü elinden gelen bütün desteği verecektir. Burası Galatasaray gibidir, dolayısıyla Galatasaray her zaman ihtiyaç duyduğunuz anda yanınızda olacaktır. Bunu sizlere söz veriyorum."

Tesislerin yapılmasının önemli olduğunu dile getiren Özbek, "Bizlerin, Galatasaray Spor Kulübünü yönetenlerin belli dönemlerde gelip sizlerle burada hemhal olması, sizlerle buluşması ve sizlere sarılmasını çok önemsiyorum. Bu güzel tesisin tadını çıkaracağız. Vaktinizi buralarda harcayın. Burası aynı zamanda eğitim merkezi. Ülkemiz için burada milletimizin birliği ve beraberliği için ülkemizin kalkınması için yapacağımız çabalarda bu tesislerimizin büyük desteği olacaktır." ifadelerini kullandı.

"VATANIMIZA HAYIRLI GENÇLER..."

Galatasaray Kulübünün eski başkanı ve Polat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat ise vakıflarının amacının toplumda yaşama ve bireylere katkıda bulunmak, faydalı nesiller yetiştirmek, özellikle çocuklar ve gençler için imkanlar sağlamak olduğunu söyledi.

Vakfı 2023'te kurduklarını, bir ay sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiğini anımsatan Polat, "Polat Vakfı olarak konteyner kentler, çadır kentler, gıda yardımları, kuyular için jeneratörler, kıyafetler gibi yardımları yaptık ama hala da onları bırakmadık. Her yıl yaz ve kış gelince Feyziye Mektepleri Vakfıyla birlikte gidip oradaki çocuklarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz." dedi.

Polat, yenilenebilir enerji ile ilgili "Geleceğe Yeşil Işık Yak Projesi"nin olduğunu belirterek, yenilenebilir enerji konusunda farkındalığı oluşturmak, çevreyi iklim değişikliğine karşı korumak ve kirlilikten uzak tutmak için mücadele ettiklerini bildirdi.

Bugüne kadar 6 bin öğrenci ve 500 öğretmene eğitim verdiklerini dile getiren Polat, Feyziye Mektepleri Vakfının çok destek sağladığını anlattı.

Polat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Buradaki kütüphane için kitap ihtiyacımız vardı. Bir haftada Nusaybin için 3 bin 500 kitap alıp gönderdiler ama perdenin arkasında olup hiç gözükmeden bize yardım eden bir kişi daha var. O da Galatasaray'ın Sayın Başkanı Dursun Özbek. Her türlü desteği bize verdi. Burası fiziksel, sosyal gelişim ve yaşam alanı. Burası sadece bir altyapı değil toplumsal dönüşümün merkezlerinden biri olacak. Psikolojik destekleri, sosyal mekanları, futbol, basketbol, voleybol ve tenis sahamız ile kütüphanemiz var."

Merkezin açılmasının adından eksikleri tespit edip bunları tamamlayacaklarını ifade eden Polat, merkezin Türkiye'de birlik, beraberliğin sembolü olacak bir spor kompleksi olacağını anlattı.

Polat, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Amacımız buradan vatanımıza ve milletimize hayırlı gençler yetiştirmek. Biz kız ve erkek çocuklarımız ile gençlerimizi iyi eğitirsek, iyi yetiştirirsek toplumumuzun kalkınması ve gelişmesi için çok önemli unsurlar olurlar. Onun için bütün burada yaşayan Nusaybinli hemşehrilerime şunu söylüyorum. Lütfen buraya sahip çıkın. Çocuklarımıza sahip çıkın. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili dostluk, kardeşlik, birlik, beraberlik ruhunu buradan bütün Türkiye'ye ve bölgeye yayalım. Burada her çocuk için fırsat eşitliği vermemiz lazım. 'Devletimiz var, devletimiz yapsın.' yok öyle şey. Devlet yapacağını yapıyor. Biz de iş insanları, vatandaş olarak devletimizin ülkeyi geliştirmesi için yardımcı olmak zorundayız."

Polat, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Akkoyun ve Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır'a teşekkür etti.

Kaymakam Evren Çakır ise kadim tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Nusaybin'de geleceğe ışık tutacak olan bu açılışta bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Sporun bireylerin bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimini destekleyen en güçlü argümanlardan biri olduğunu ifade eden Çakır, şunları aktardı:

"Gençliğe yapılan her yatırım ülkemizin ve geleceğimizin teminatıdır. Bu merkez, sadece bir spor alanı değil aynı zamanda disiplin, dayanışma ve kişisel gelişim kazandıran bir eğitim ortamıdır. Merkez bünyesindeki teknoloji alanlarımız, etüt salonlarımız, satranç odalarımız, yüzme havuzlarımız, kütüphanemiz ve sosyal alanlarımız Nusaybin'imizde spor alanında akademik ve kültürel gelişimin merkezi olacaktır. Bir toplumun en büyük gücü gençlerine verdiği değerden gelir."

"ADINDA VE RUHUNDA GALATASARAY..."

Feyziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Akın Süel ise bugün futbol alanları, basketbol ve voleybol sahası, yüzme havuzu, tenis kortları, kütüphanesi, müzik ve teknoloji odaları, kafeteryası ve çocuk oyun alanlarıyla donatılmış büyük bir tesisin açılışını birlikte yaptıklarını belirtti.

Süel, "Bu tesisin adında ve ruhunda Galatasaray Kulübümüz vardır. Üç yıl Galatasaray formasını giymiş eski bir basketbolcu olarak bu tesise katkım olduğu için çok mutluyum. Bu tesisin daima yaşamasını, nice gençlerin önünü açmasını, gençlerin kendilerini geliştirmeleri yolunda katkı sunmalarını içtenlikle diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Polat, Vali Akkoyun, Özbek ve Süel'e plaket takdim etti. Vali Akkoyun da Özbek ile Polat'a isimlerinin yazılı olduğu Mardin 1969 Spor'un formasını hediye etti.

Programa, Galatasaray Kulübü ve Polat Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri, Anadolu Ajansı (AA) Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir ile vatandaşlar da katıldı.