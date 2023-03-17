NBA, Golden State Warriors forveti Draymond Green'in 2022-23 sezonunda 16. teknik faulünü aldığı için bu geceki Atlanta Hawks karşılaşmasında forma giyemeyeceğini açıkladı.



NBA, The Athletic'ten Shams Charania'nın Green'in LA Clippers'a karşı yaptığı 16. teknik faulünü iptal etmesinin beklenmediğini belirtmesi sonrası, kararını resmi bir basın açıklamasıyla duyurdu.



Green, sezondaki 16. teknik faulü Golden State'in Los Angeles ekibine 134-126 yenildiği maçın ilk yarısında Russell Westbrook'un kafasına top attıktan sonra almıştı.



Lig kuralları gereğince sezondaki 16. teknik faulünden sonra otomatik olarak bir maçlık uzaklaştırma cezası alan bir oyuncu, iki teknik faul daha alması durumunda bir maçlık cezaya daha tabi tutuluyor.





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