Dorgeles Nene: 'Mental olarak güçlü kalmalıyız'

Fenerbahçe'de Dorgeles Nene, Dinamo Zagreb karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



"DAHA İYİSİNİ YAPMALIYDIK"



Mücadeleyi değerlendirerek hayal kırıklığını dile getiren Nene, "Herkes aynı düşünüyordur zannediyorum. Çok büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz. Çok daha iyisini ortaya koymamız gerekiyordu. Daha çok çalışmalı ve maksimumu sahaya yansıtmalıyız; daha iyi oyun ve 3 puanlar için. Kafamızı kaldırmalı, daha çok çalışmalı ve taraftarımızı mutlu etmeliyiz." dedi.

Takımın toparlanması gerektiğini vurgulayan Nene,ifadelerini kullandı.