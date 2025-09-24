Dinamo Zagreb'in truva atı: Miha Zajc

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 24 Eylül Çarşamba günü Dinamo Zagreb'e konuk olacak.
Maksimir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Hırvatistan Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında Hajduk Split'i 2-0 mağlup eden Dinamo Zagreb'de, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miha Zajc gösterdiği performans ve yaptığı asistle dikkatleri üzerine çekti.
Zagreb temsilcisiyle ilk lig maçına çıkan 31 yaşındaki Sloven futbolcu, Hırvat basınından övgüleri topladı.
Jutarnji'nin haberine göre; Tecrübeli orta saha oyuncusu, gösterdiği performansla hem eleştirmenleri hem de takım arkadaşlarını etkiledi.
Haberde, Miha Zajc'ın Fenerbahçe maçında Dinamo Zagreb için önemli bir silah olabileceği vurgulandı ve "Fenerbahçe'nin içeriden nasıl bir takım olduğunu bildiği için, bir bakıma bu önemli maçının Truva atı olabilir." yorumu yapıldı.
Maksimir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Hırvatistan Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında Hajduk Split'i 2-0 mağlup eden Dinamo Zagreb'de, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miha Zajc gösterdiği performans ve yaptığı asistle dikkatleri üzerine çekti.
Zagreb temsilcisiyle ilk lig maçına çıkan 31 yaşındaki Sloven futbolcu, Hırvat basınından övgüleri topladı.
Jutarnji'nin haberine göre; Tecrübeli orta saha oyuncusu, gösterdiği performansla hem eleştirmenleri hem de takım arkadaşlarını etkiledi.
Haberde, Miha Zajc'ın Fenerbahçe maçında Dinamo Zagreb için önemli bir silah olabileceği vurgulandı ve "Fenerbahçe'nin içeriden nasıl bir takım olduğunu bildiği için, bir bakıma bu önemli maçının Truva atı olabilir." yorumu yapıldı.