24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
18:00
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
17:00
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
14:30
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Dinamo Zagreb'in truva atı: Miha Zajc

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanına çıkacak. Hırvat ekibinde forma giyen sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Miha Zajc için Hırvat basını, Sloven oyuncunun bu maçta "Truva atı" rolü üstlenebileceğini yazdı.

calendar 24 Eylül 2025 10:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Dinamo Zagreb'in truva atı: Miha Zajc
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 24 Eylül Çarşamba günü Dinamo Zagreb'e konuk olacak.

Maksimir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Hırvatistan Ligi'nin 7. hafta karşılaşmasında Hajduk Split'i 2-0 mağlup eden Dinamo Zagreb'de, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miha Zajc gösterdiği performans ve yaptığı asistle dikkatleri üzerine çekti.

Zagreb temsilcisiyle ilk lig maçına çıkan 31 yaşındaki Sloven futbolcu, Hırvat basınından övgüleri topladı.

Jutarnji'nin haberine göre; Tecrübeli orta saha oyuncusu, gösterdiği performansla hem eleştirmenleri hem de takım arkadaşlarını etkiledi.

Haberde, Miha Zajc'ın Fenerbahçe maçında Dinamo Zagreb için önemli bir silah olabileceği vurgulandı ve "Fenerbahçe'nin içeriden nasıl bir takım olduğunu bildiği için, bir bakıma bu önemli maçının Truva atı olabilir." yorumu yapıldı.


 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
